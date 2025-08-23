DOLAR
Florida'da 'Timsah Alcatraz'ın Bir Bölümü Kapatıldı: Federal Yargıç Kararı

Federal yargıç Kathleen Williams, 'Timsah Alcatraz'ın bir bölümünün kapatılmasına ve tesise yeni göçmen getirilmeyeceğine hükmetti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:29
Florida'da 'Timsah Alcatraz'ın Bir Bölümü Kapatıldı: Federal Yargıç Kararı

ABD'nin Florida eyaletinde federal yargıç, göçmen gözaltı merkezi olarak bilinen ve kamuoyunda 'Timsah Alcatraz' adıyla anılan tesisin bir bölümünün kapatılmasına karar verdi. Karar aynı zamanda tesise daha fazla göçmen getirilmesini de yasaklıyor.

Mahkeme kararının ayrıntıları

The Hill'in haberine göre, Miami'de görevli federal yargıç Kathleen Williams, merkezin genişletilmesinin ve ek aydınlatma kurulmasının durdurulmasına hükmetti. Yargıç, projeyi desteklemek amacıyla kurulan tüm jeneratörlerin, gaz, kanalizasyon ve diğer atık kaplarının 60 gün içinde kaldırılması talimatını verdi.

Williams, 82 sayfalık kararında Miccosukee Kabilesi üyelerinin, gözaltı kampı kurulmadan önceki erişim haklarına uygun şekilde alana girişlerinin sağlanması için hükümetin geçici çitleri kaldırması gerektiğini belirtti. Kararda projenin habitat kaybına yol açtığı ve bölgedeki nesli tükenmekte olan türlerin ölüm oranını artırarak telafisi güç zararlar oluşturduğu vurgulandı.

Protestolar ve çevresel kaygılar

Everglades bölgesinde inşa edilen ve düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasitesine sahip tesise ilişkin tepkiler yüksek sesle dile getirilmişti. Tesisin açılışı 1 Temmuz tarihinde, ABD Başkanı Donald Trump ve Noem katılımıyla gerçekleşmişti.

Yıllık maliyeti 450 milyon dolar olarak belirtilen proje, kaçışın neredeyse imkansız olduğu eski Alcatraz Hapishanesi'ne benzetilerek eleştirildi. Tesisin 'Timsah Alcatraz' şeklinde anılması, insan hakları ihlalleri ve aşırı güç kullanımı endişelerini gündeme getirdi. İnsan hakları örgütleri ile Everglades Dostları gibi çevre grupları, arazinin büyük bölümünün Florida panteri gibi savunmasız türlerin yaşadığı sulak alanlardan oluştuğunu belirterek projeye karşı yasal süreç başlatmıştı.

Yargıç Williams ayrıca, projenin habitat kaybı ve türlerin zarar görmesi nedeniyle telafisi mümkün olmayan etkiler doğurduğunu kaydetti.

Önceki geçici yasak

Williams, daha önce 7 Ağustos'ta tesiste 14 gün boyunca yeni dolgu, asfaltlama veya altyapı çalışmaları yapılmasını yasaklamıştı. Yeni karar ise tesis faaliyetlerinin sınırlandırılması ve bazı yapıların sökülmesini kapsıyor.

