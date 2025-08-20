DOLAR
Florya'da Makine Arızası: 3 Kişilik Tekne KEGM-5 ile Kurtarıldı

Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 12 metre uzunluğundaki tekne, içinde 3 kişi ile KEGM-5 botu tarafından Yeşilköy Balıkçı Barınağı'na çekildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 17:45
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu

Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, müdahale sonucu güvenliğe alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Florya önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındı."

Müdahale eden KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tekneyi yedekleyerek Yeşilköy Balıkçı Barınağı'na çekti.

