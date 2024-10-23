Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye Destek Mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Önemli Açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınadı. Macron, bu saldırının ardından Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Dayanışma Mesajı

Macron, TUSAŞ'a yönelik terör eylemine dair sosyal medya platformu X üzerinden Fransızca ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, "Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Teröre karşı Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz," ifadelerini kullandı.