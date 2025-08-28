DOLAR
Fransa'da Evsiz Çocuk Sayısı 2 bin 159’a Yükseldi: UNICEF ve FAS Verileri

UNICEF ve FAS verilerine göre Fransa'da sokakta yaşayan çocuk sayısı bir yılda %6 artarak 2 bin 159’a ulaştı; 503'ü 3 yaşın altında.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:28
UNICEF ve FAS'ın ortak verileri alarm veriyor

UNICEF Fransa ve Dayanışma Aktörleri Federasyonu (FAS) tarafından yayımlanan verilere göre, Fransa'da sokakta yaşayan çocuk sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 2 bin 159 olarak kaydedildi.

Veriler arasında, sokakta yaşayan çocukların 503'ünün 3 yaşın altında olduğu yer alıyor. Bu rakam, yalnızca barınma talebi için aranan acil yardım hattı 115 üzerinden bildirilen ailelere dayanan kayıtları kapsıyor.

Kurumlar, bu verilerin çocuk yaştaki düzensiz göçmenler ve aileleriyle derme çatma barınaklarda veya gecekondularda kalan çocukları içermediğini belirtiyor; dolayısıyla gerçek sayı daha yüksek olabilir.

Paris hükümetinin 2022'de “sokakta tek bir çocuğun bile kalmayacağı” vaadinin ardından sokakta kalan çocuk sayısında yüzde 30 artış görüldüğü vurgulanıyor.

UNICEF Fransa Başkanı Adeline Hazan, kurumun açıklamasında “Her yıl sokakta uyuyan ve insan onuruna aykırı yaşam koşulları ile günlük tehlikelere maruz kalan çocukların sayısındaki artışı kızgınlıkla görüyoruz.” ifadesini kullandı.

FAS Başkanı Pascal Brice ise “Ülkemizde okula gittikten sonra geceleri bazı çocukların sokaklara dönmesini kabul edemeyiz.” diyerek duruma tepki gösterdi.

Veriler, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının acil önlem ve kapsamlı koruyucu politikalar geliştirmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

