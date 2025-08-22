Fransa'da Yazda 268 Kişi Denizde Boğuldu — Vakalar Arttı

Fransa'da yaz aylarında denizde 268 can kaybı

Raporun ayrıntıları

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun yaz aylarına ilişkin son raporuna göre, 1 Haziran-13 Ağustos tarihleri arasında denizde boğulma tehlikesi geçirenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %14 artarak 1013 kişiye ulaştı.

Bu süre zarfında boğulanların sayısı 37'si çocuk ve genç olmak üzere toplam 268 olarak kaydedildi.

Özellikle 19 Haziran-6 Temmuz döneminde, yüzmeye elverişli sıcak havalarda 315 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği; bu vakalardan 86'sı ise ölümle sonuçlandığı bildirildi.

Aynı dönemde ölümle sonuçlanan boğulma vakalarında geçen yılın aynı dönemine göre %139 artış görüldü.

Öne çıkan veriler

1 Haziran-13 Ağustos: Denizde boğulma tehlikesi: 1013

Toplam can kaybı: 268 (bunların 37'si çocuk ve genç)

19 Haziran-6 Temmuz: Boğulma tehlikesi yaşayan: 315, ölümle sonuçlanan: 86 (ölümlerde %139 artış)