Fransa, İngiltere ve Almanya'dan İsrail'in Gazze'ye Yardım Kesme Kararına Tepki

Fransa, İngiltere ve Almanya, İsrail'in Gazze'ye insani yardım akışını durdurma kararından derin endişe duyduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 19:14
Fransa, İngiltere ve Almanya'dan İsrail'in Gazze'ye Yardım Kesme Kararına Tepki

Üç Ülke Ortak Açıklama Yayımladı

Fransa, İngiltere ve Almanya hükümetleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönlendirdiği insani yardım malzemelerinin girişini durdurma kararı ile ilgili derin endişelerini dile getirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, konuyla ilgili ortak bir yazılı açıklama gerçekleştirdi.

Ateşkes Taahhüdü ve Müzakere Çağrısı

Açıklamada, üç ülkenin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes sürecine verdikleri desteğin altı çizildi. Taraflara, ateşkes anlaşmasının ilerleyen aşamalarını başlatma konusundaki müzakerelere katılma çağrısı yapıldı.

Mısır, Katar ve ABD'nin ateşkes görüşmelerindeki ara buluculuk çabaları da memnuniyetle karşılandı.

Hayati Öneme Sahip İnsani Yardımlar

Gazze Şeridi'ne yardım akışının sürmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in bu bölgeye insani yardım malzemelerinin girişinin durdurulmasından duyulan derin endişeler dile getirildi.

İnsani yardımların, hızlı, eksiksiz, güvenli ve engelsiz bir biçimde Gazze halkına ulaştırılması için İsrail hükümetinin uluslararası yükümlülüklere saygı göstermesi gerektiği ifade edildi.

Yardım akışının engellenmesinin, uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına gelebileceği kaydedildi. Ayrıca, iki devletli çözüme giden sağlam bir yol inşa edilmesi temennisinde bulunuldu.

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