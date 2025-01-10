Fransa, Nefret Suçlarından Sınır Dışı Ettiği Cezayirli Fenomenin Ülkeye Girişi Engellendi

Fransa, Cezayirli Sosyal Medya Fenomenini Sınır Dışı Etti

Fransa, nefret suçunu yaymakla suçladığı Cezayir asıllı sosyal medya fenomenini sınır dışı etti. Montpellier şehrinde 5 Ocak'ta gözaltına alınan ve "Doualemn" lakabıyla tanınan bu kişi, ülkeler arasındaki gergin diplomatik ilişkilerin en son örneği oldu.

Sınır Dışı Edildi, Ülkesine Girişi Engellendi

Fransız makamları, Cezayirli fenomenin oturum izninin iptaline ve sınır dışı edilmesine karar verdi. Şubat ayı sonunda Fransız mahkemesinde yargılanması beklenen fenomen, 21 Nisan sabahı uçakla Cezayir'e gönderildi. Ancak, Cezayir hükümeti sınır dışı edilen Doualemn'in ülkeye girişine izin vermedi.

Fransa İçişleri Bakanlığı Açıklamada Bulundu

Fransa İçişleri Bakanlığı, sınır dışı ettiği kişinin Cezayir makamları tarafından geri çevrildiğini duyurdu. Bunun üzerine Doualemn, aynı gün içerisinde Mesnil-Amelot Gözetim Merkezi'ne alındı.

İki Ülke Arasındaki Gerginlik Devam Ediyor

Daha önce Fransa’da nefret suçunu yaymakla suçlanan iki başka Cezayirli sosyal medya kullanıcısı da gözaltına alınmıştı. Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde Cezayir yönetiminin Boualem Sansal adlı yazarına yönelik tutuklama kararını eleştirerek, onun derhal serbest bırakılmasını talep etti. Cezayir hükümeti, Macron'un bu açıklamalarını ülkenin iç işlerine müdahale olarak değerlendirdi.

Cezayir ile Fransa Arasındaki Tarihi Sorunlar

İki ülke arasında, Batı Sahra gibi egemenlik tartışmaları ve Cezayir arşivinin iadesi gibi önemli konular da gerginliğe sebep oluyor. Fransa’nın, Cezayir'deki nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödemesi veya bağımsızlık savaşı sırasında kaybolan kişilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulması gibi tarihsel sorunlar halen çözüm bekliyor.