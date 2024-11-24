Fransa, Netanyahu Hakkında UCM'nin Tutuklama Emrini Uygulayacak

Fransa, Netanyahu için UCM'nin Tutuklama Emrini Uygulayacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından Binyamin Netanyahu hakkında verilen tutuklama emrinin uluslararası hukuk çerçevesinde uygulanacağını duyurdu.

Barrot, France 3 kanalında yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze'deki eylemleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Bakan, "Fransa uluslararası adalete ve onun bağımsızlığına bağlıdır. İsrail’in uluslararası hukuka saygı çerçevesinde kendini savunma hakkı vardır, ancak her seferinde uluslararası hukuku ihlal ediyor. Biz bu durumu şiddetle kınıyoruz," dedi.

UCM’nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emri ile ilgili bir soruya Barrot, "Ben hiçbir durumda mahkemenin yerine koyamam kendimi," diyerek yanıt verdi. Ayrıca, UCM'nin bu tutuklama emrinin "bazı siyasi sorumlulara yönelik suçlamanın resmileşmesi" anlamına geldiğini savundu.

Bakan Barrot, "Netanyahu Fransa'ya gelirse tutuklanacak mı?" sorusuna ise "Fransa her zaman uluslararası hukuku uygulayacak," şeklinde cevap verdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, UCM’nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin, "bir yargılama değil, bir suçlamanın resmileştirilmesi" olduğunu vurgulamıştı.

UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.