DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.326.044,16 1,37%

Fransa, Netanyahu Hakkında UCM'nin Tutuklama Emrini Uygulayacak

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Netanyahu hakkında UCM'nin tutuklama emrinin uygulanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 18:38
Fransa, Netanyahu Hakkında UCM'nin Tutuklama Emrini Uygulayacak

Fransa, Netanyahu için UCM'nin Tutuklama Emrini Uygulayacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından Binyamin Netanyahu hakkında verilen tutuklama emrinin uluslararası hukuk çerçevesinde uygulanacağını duyurdu.

Barrot, France 3 kanalında yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze'deki eylemleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Bakan, "Fransa uluslararası adalete ve onun bağımsızlığına bağlıdır. İsrail’in uluslararası hukuka saygı çerçevesinde kendini savunma hakkı vardır, ancak her seferinde uluslararası hukuku ihlal ediyor. Biz bu durumu şiddetle kınıyoruz," dedi.

UCM’nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emri ile ilgili bir soruya Barrot, "Ben hiçbir durumda mahkemenin yerine koyamam kendimi," diyerek yanıt verdi. Ayrıca, UCM'nin bu tutuklama emrinin "bazı siyasi sorumlulara yönelik suçlamanın resmileşmesi" anlamına geldiğini savundu.

Bakan Barrot, "Netanyahu Fransa'ya gelirse tutuklanacak mı?" sorusuna ise "Fransa her zaman uluslararası hukuku uygulayacak," şeklinde cevap verdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, UCM’nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin, "bir yargılama değil, bir suçlamanın resmileştirilmesi" olduğunu vurgulamıştı.

UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lee Hsien Loong, Çin'i Ziyaret Edecek
2
Öğretmenler 'Tuval İstanbul' Etkinliğinde Buluştu
3
Beyrut'taki Hava Saldırısında Ölü Sayısı 29'a Yükseldi
4
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
5
Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek
6
Tel Abyad'da PKK/YPG Protestosu: 13 Yaşındaki Çocuğun Ölümü Kınandı
7
Şırnak'ta 22 Yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı