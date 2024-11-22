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Fransa: UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emri Yargılama Değil

Fransa, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini yargılama olarak değerlendirmedi, insani krize dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:08
Fransa: UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emri Yargılama Değil

Fransa: UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emri "Bir Yargılama Değil"

Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emrinin, "bir yargılama değil, bir suçlamanın resmileştirilmesi" olduğunu açıkladı.

UCM'nin Tutuklama Emri Açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, UCM Ön Yargılama Dairesi'nin, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın 20 Mayıs'taki talebi doğrultusunda tutuklama emirlerini çıkardığı kaydedildi. Bu tutuklama emirlerinin, yargı süreci değil, suçlamaların resmi hale getirilmesi olduğu vurgulandı.

İnsani Kriz Vurgusu

Açıklamada, Gazze'deki insani krize de dikkat çekilerek, Fransa'nın uluslararası insancıl hukukun uygulanması ve sivillerin korunmasını sürekli olarak talep ettiği belirtildi. Fransa, bu hukuka yönelik ihlalleri şiddetle kınadığını ifade etti.

Fransa'nın Tutumu

Fransa'nın, 7 Ekim 2023'te gerçekleştirilen saldırıları kınadığına da değinilerek, "Fransa, terör örgütü olarak gördüğü Hamas ile demokratik bir devlet olarak tanıdığı İsrail arasında hiçbir denkliğin mümkün olmadığını" hatırlattı.

Ateşkes Çağrısı

Gazze'deki sivil kayıpların kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki insani felaketin sona ermesi için ateşkes çağrısı yapıldı. UCM, dün açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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