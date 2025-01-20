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Fransız Le Monde Gazetesi, X Platformunda Paylaşımlarını Askıya Aldı

Le Monde, Trump'ın sosyal medya platformlarıyla işbirliğini eleştirerek X'teki paylaşımlarını askıya aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 18:39
Fransız Le Monde Gazetesi, X Platformunda Paylaşımlarını Askıya Aldı

Fransız Le Monde gazetesi, yaptığı açıklamada X platformundaki paylaşımlarını askıya aldığını duyurdu. Gazete Müdürü Jerome Fenoglio, bu kararın arkasında, ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın, X'in sahibi Elon Musk ve Meta'nın kurucu Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg gibi sosyal medya platformu sahipleriyle olan işbirliğinin, özgür bilgiye erişimde küresel bir tehdit oluşturduğuna dair endişeler yer aldığını belirtti.

Trump'ın yemin töreninin bugün düzenlenmesi beklenirken, Musk'ın yönetimindeki X platformuna yönelik eleştiriler de devam ediyor. Fransa’da, muhalefetten 19 milletvekili, çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) ve bazı yerel yönetimlerin ardından, Le Monde da X üzerindeki duruşunu açıkladı.

Fenoglio, gazetesinin resmi sitesinde yayınladığı açıklamasında, Trump'ın Musk ve Zuckerberg ile işbirliğinin, özgür bilgiyi tehdit ettiğini vurgulayarak, "Le Monde, bu nedenle X'teki içerik paylaşımlarını durdurmayı ve TikTok ile diğer Meta platformlarında dikkatini iki katına çıkarmayı seçti," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Musk'ın X platformunu Avrupa'daki sosyal demokrat hükümetlere karşı baskı aracı haline getirdiğini savundu.

Fenoglio, X platformu böyle çalışmaya devam ettiği sürece Le Monde'un içerik paylaşımını askıya almaya devam edeceğini belirtti.

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