Fransız ve İngiliz Liderlerden Ukrayna'ya Destek Mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ayrı ayrı yapacakları Washington ziyareti öncesi Ukrayna'ya destek için birlikte hareket etme mesajı verdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron ve Starmer, gelecek hafta gerçekleştirecekleri Washington ziyareti öncesinde telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili, Ukrayna'da süren savaşın geçen 3 yılını ele alarak, Ukrayna'nın mümkün olan en güçlü pozisyona getirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Starmer, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğinin ihtiyaç oldukça devam edeceğini yineleyerek, Ukrayna'nın herhangi bir müzakerenin merkezinde yer alması gerektiğinin altını çizdi. İki lider, Avrupa ve İngiltere'nin kendi güvenlik ihtiyaçları için harekete geçmesi gerektiği konusunda da mutabakata vardı.

Ukrayna'ya destek için birlikte hareket etmenin önemini vurgulayan liderler, bu konunun Washington'da da masaya yatırılacağını ifade etti.