Furkan Apartmanı davası: Firari sanıklara kişi başı 10 milyon TL güvence

Nizip'te yıkılan Furkan Apartmanı davasında, firari iki sanığın yakalama kararları kişi başı 10 milyon TL güvence karşılığında kaldırıldı; duruşma ertelendi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 23:26
Gaziantep’in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Furkan Apartmanı davasında, mahkeme haklarında yakalama kararı bulunan iki firari sanık için güvence bedeli uygulamasına gitti.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş., Coşkun Ş., sanık avukatları, maktul avukatları ve maktul aile yakınları katıldı. Duruşmada maktul aile yakınları, suçluların en ağır cezayı almasını talep etti; sanıklar ise önceki savunmalarını tekrarlayarak suçsuz olduklarını savundu.

Duruşma savcısı, tarafların yeniden bilirkişi raporu talebinin dosyaya geldiği aşama dikkate alınarak reddine ve yakalama kararı bulunan sanıklar için güvence bedeliyle yakalama kararının kaldırılması yönündeki talebinin de reddedilmesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan Hasan Hüseyin S. ile Abdullah Devrim S. hakkında kişi başı 10 milyon lira güvence bedeli yatırılması koşuluyla yakalama kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmeden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 19 Temmuz 2024’te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş, sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen kararı, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine inceledi ve yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Dairenin kararında, söz konusu dosyaların birleştirilmesi ve sanıkların birlikte yargılanması gerektiği vurgulandı: "Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olmakla birlikte yerel mahkemece verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir."

