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G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na Türkiye daveti! Tajani'den küresel ekonomik işbirliği vurgusu

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7 Ticaret Bakanları toplantısına Türkiye dahil 6 ülkeyi davet ettiklerini açıkladı. Tajani, G7'nin küresel ekonomik sorunları ele almak için açık bir organizasyon olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 22:45
G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na Türkiye daveti! Tajani'den küresel ekonomik işbirliği vurgusu

G7 TİCARET BAKANLARI TOPLANTISINA TÜRKİYE DAVETİ

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7'nin kapılarını küresel ekonominin sorunlarını ele almada öncelik olarak gördükleri ülkelere açacaklarını belirterek, Türkiye'nin de aralarında olduğu 6 ülkeyi davet ettiklerini açıkladı. Tajani, G7 Ticaret Bakanları toplantısının İtalya'nın güneyindeki Reggio Calabria'da 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Tajani, düzenlediği basın toplantısında, G7 Ticaret Bakanları toplantısının dört öncelikli konuya odaklanacağını belirtti. Bu konular; Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu yoluyla çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi, küresel pazarlarda eşit şartların sağlanması, ticarette çevresel sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ve ekonomik dayanıklılığı ve güvenliğin artırılması olarak sıralandı.

G7'NİN KAPILARI AÇILIYOR: TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELER DAVET EDİLDİ

Tajani, G7'nin kapalı bir organizasyon olmaması gerektiğini vurgulayarak, "G7'nin kapılarını, küresel ekonominin temel sorunlarını ele almada öncelik olarak gördüğümüz muhataplara açacağız. Bu nedenle milyarlarca insanın yaşadığı Brezilya, Güney Kore, Vietnam, Türkiye, Yeni Zelanda ve Hindistan'ın katılmasını istedim." dedi. Bu kapsamda Türkiye'yi Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın temsil etmesi bekleniyor.

"GAZZE İÇİN GIDA" PROJESİ

Tajani, G7 Ticaret Bakanları toplantısında mart ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kuruluşlarıyla başlattıkları "Gazze için Gıda" projesine dair bir sunum yapacağını belirtti. Bu proje, Gazze'deki insani krize dikkat çekmeyi ve çözüm yolları aramayı amaçlıyor.

Basın toplantısında bazı dış politika konularına da değinen Tajani, Çin ile yapıcı ilişkiler kurulması gerektiğini ifade etti. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni'nin Çin'i ziyaret edeceklerini belirten Tajani, Çin'in Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

ÇİN'DEN RUSYA'YA BASKI BEKLENTİSİ

Tajani, Çin'den Rusya'yı askeri açıdan desteklememesini, yasa dışı olarak işgal edilen toprakları bırakmaya ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile barış masasına oturmaya ikna etmesini umduklarını dile getirdi. "Çin, Rusları bu yolu izlemeye ikna etmek için proaktif bir rol oynayabilir." ifadelerini kullandı.

Tajani, Roma'da katıldığı bir etkinlikte de "hiçbir İtalyan askerinin Ukrayna'ya gitmeyeceğini" yineledi. Bu açıklama, İtalya'nın Ukrayna krizine dair askeri müdahalede bulunmayacağı yönündeki politikasını bir kez daha teyit etmiş oldu.

G7 Ticaret Bakanları toplantısı, küresel ekonomik sorunların ele alınması açısından büyük önem taşıyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu ve çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi, küresel ticaretin sürdürülebilirliği ve ekonomik dayanıklılık konularında önemli adımlar atılması bekleniyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkenin katılımı, toplantının daha kapsayıcı ve etkili olmasına katkı sağlayacak.

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