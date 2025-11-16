Gabar’da Gençlere Enerji Dersi: ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ Hedefi

Şırnak Gabar Dağı Petrol Üretim Tesisini, 'Maziden Atiye' programı kapsamında 67 öğrenci ve 10 öğretmen ziyaret etti; gençler üretimi yerinde gördü, Bakan Bayraktar hedefi vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:53
Gabar Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencileri ağırladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birlikte düzenlenen ziyaret, gençlere Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik yatırımlarını yerinde görme fırsatı sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Maziden Atiye’ Programı kapsamında, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen çeşitli liselerden 67 öğrenci ve 10 öğretmen, Şırnak Gabar Dağı Petrol Üretim Tesisini ziyaret etti.

Üretimi yerinde gördüler

Öğrenciler, Gabar’daki arama, sondaj ve üretim operasyonları hakkında bilgilendirildi. Ziyaret kapsamında Şehit Esma Çevik-1 Üretim Kuyusunda petrolün yerin binlerce metre derinliğinden çıkarılışına şahit olundu. Katılımcılar, Türkiye’nin enerji faaliyetleriyle ilgili sorularını Türkiye Petrolleri uzmanlarına yöneltme fırsatı buldu ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bakan Bayraktar’dan değerlendirme

Alparslan Bayraktar, gençlerin Gabar ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen ‘Maziden Atiye’ programı kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen pırıl pırıl gençlerimizi, millî enerji vizyonumuzun kalbi Gabar’da ağırladık. Evlatlarımız, bir zamanlar terörle anılan bu dağlarda şimdi bir ülkenin geleceğini değiştiren bağımsızlık mücadelesine tanıklık ettiler. Onların gözlerindeki ışıltı, Gabar’da attığımız adımın ne kadar önemli bir amaca hizmet ettiğinin en net kanıtıdır. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize, gençlerimizin enerjisi ve inancıyla ilerlemeye devam ediyoruz"

Öğrencilerin izlenimleri

Fatma Buhara Gabar’a ilk kez geldiğini belirterek, "Şehitlerimizin isimlerinin burada yaşatılması çok güzel ve gurur verici. Onların hatırası, her gün yeniden burada filizleniyor" dedi.

Nisa Nur Akman, üretimin yılın her döneminde 7/24 sürdüğünden etkilendiğini ifade ederek, "Burada çalışan insanların inancı ve heyecanı beni çok etkiledi" şeklinde konuştu.

Songül Demir ise Gabar’ı daha önce güvenlik sorunlarıyla duyduğunu söyleyip, "Burası, şimdi ise hem üretimin hem de teknolojinin en çok umut verdiği yerlerden biri. Bu, çok gurur verici bir durum" dedi.

Demir, üretim anına tanıklık etmesinin kendisinde mesleki ilham uyandırdığını belirterek, "Petrol çıkarken genç mühendis abla ve ağabeylerimizin heyecanına tanık oldum. Bunu görmek benim içimi çok ısıttı. Şu an mühendis olmak aklımın ucundan geçmiyor değil. İyi ki bu anı gördüm ve yaşadım" ifadelerini kullandı.

