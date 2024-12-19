Gabon'da Gece Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

Gabon'da, 30 Ağustos 2023'te gerçekleşen askeri darbe öncesi uygulanan gece sokağa çıkma yasağı sona erdi. Gabon Geçiş Dönemi Kurumları Restorasyon Komitesi (CTRI) tarafından yapılan açıklamada, yasakların ülke genelinde kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu kararın ailelerin yıl sonu kutlamalarını huzur içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi. Ülkede, 26 Ağustos 2023 tarihinden itibaren gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaktaydı.

Darbe ve Sonrası

Gabon, 26 Ağustos 2023'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini üçüncü kez kazanan Ali Bongo Ondimba ile gündeme gelmişti. Seçim sırasında yolsuzluk iddiaları, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

Askerler, 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına girerek yönetimi ele geçirdiklerini açıkladı. CTRI, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini duyurdu.

Askeri yönetim, Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema liderliğinde yeniden yapılandırıldı ve Nguema, 4 Eylül tarihindeki törenle yemin etti. Ali Bongo'ya muhalif bir isim olan Raymond Ndong Sima ise 7 Eylül'de geçiş hükümeti başbakanı olarak atandı.

Baba Omar Bongo, 1967'de Gabon Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamış ve 2009'da hayatını kaybettiğinde oğlu Ali Bongo, devraldı. Bongo ailesi, Gabon'u 56 yıl boyunca yönetmiştir.