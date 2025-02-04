Galata Kulesi, Kanser Farkındalığı İçin Lila Renk İle Aydınlatıldı

Galata Kulesi’nden Kanser Farkındalığı İçin Önemli Mesaj

İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Kulesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla lila renkli kurdele ile aydınlatıldı. Bu özel etkinlik, her yıl kansere dikkati çekmek amacıyla düzenlenen farkındalık çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

İstanbul'un tarihi mekanları arasında yer alan Galata Kulesi, önemli günlerde yapılan ışık gösterileriyle tanınmakta. Bu yıl, Dünya Kanser Günü’nde kuleye, Sağlık Bakanlığı logosunun bulunduğu lila renkli kurdele görüntüsü yansıtılarak, "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" mesajı verildi.

Farkındalığı artırmak ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla yapılan bu tür etkinlikler, toplumda kanserle ilgili bilinç oluşturmada önemli rol oynamaktadır.