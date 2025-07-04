Gambiya'da ECOWAS, AfCFTA Uyum Programını Güçlendirmek İçin Çalıştay Düzenledi

Gambiya'da ECOWAS'tan AfCFTA İçin Eğitim Çalıştayı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) düzenlemeleriyle uyumu güçlendirmek amacıyla bir eğitim ve kapasite geliştirme çalıştayı başlattı. Bu önemli etkinlik, Gambiya'nın başkenti Banjul'da gerçekleştiriliyor.

Çalıştayın Amacı ve Katılımcılar

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dört gün sürecek olan çalıştay, ECOWAS Ticaret ve Hukuk İşleri Direktörlükleri tarafından organize edilmiştir. Çalıştaya çok sayıda katılımcı davet edilmiştir. Çalıştayın asıl amacı, topluluk bünyesindeki hukuk danışmanlarının, AfCFTA'nın bölgesel ve ulusal düzeyde etkin uygulanmasına katkıda bulunacak bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlamaktır.

Kolawole Sofola'nın Açıklamaları

ECOWAS Ekonomik İşler ve Tarım Komiserliği adına çalıştaya katılan Ticaret Direktörü Kolawole Sofola, burada yaptığı açıklamada hukukçuların bölgesel bütünleşme sürecindeki stratejik rolüne dikkat çekmiştir. Sofola, "Bu çalıştay, hayati öneme sahiptir. Entegrasyon sürecimizin yasal güvenceleri olarak sizlerin uzmanlığı, ECOWAS'ın AfCFTA'nın hayata geçirilmesinde öncü rol oynamasını sağlayacaktır." şeklinde ifade etmiştir.

ECOWAS Adalet Divanı'nın Desteği

Çalıştayda bir başka önemli isim olan ECOWAS Adalet Divanı Başkan Yardımcısı Yargıç Sengu Mohamed Koroma, düzenlenen etkinliği takdir ederek, Divan'ın yargı yetkisi çerçevesinde AfCFTA'nın uygulanmasına tam destek vereceğini belirtmiştir.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) düzenlemeleriyle uyumu güçlendirmek amacıyla bir eğitim ve kapasite geliştirme çalıştayı başlattı.