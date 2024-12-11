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Gana Seçim Sonrası Şiddet Olaylarında 106 Gözaltı

Gana'daki seçim sonrası şiddet olaylarında 106 kişi gözaltına alındı. Mahama, güvenlik güçlerinden müdahale istedi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:18
Gana Seçim Sonrası Şiddet Olaylarında 106 Gözaltı

Gana'da Seçim Sonrası Çıkan Şiddet Olayları

Gana'da 7 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrası yaşanan şiddet olayları, 106 kişinin gözaltına alınmasına neden oldu. Gana Polis Servisi tarafından yapılan resmi açıklamada, hafta sonu yapılan seçimlerin ardından çıkan olaylarla ilgili geniş çaplı bir operasyon başlatıldığı belirtildi.

Emniyet Güçlerinin Kararlılığı

Açıklamada, polis teşkilatının ve diğer güvenlik kurumlarının, kanun ve düzeni sağlamak amacıyla toplumu korumaya kararlı olduğunun altı çizildi. Seçim sonrası yaşanan olayların önlenmesi adına gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı.

Mahama'nın Tepkisi

Öte yandan, seçimi kazanan ana muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongresi (NDC) lideri John Dramani Mahama, ülkedeki şiddet olaylarını kınayarak mevcut Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ve güvenlik birimlerinden sert müdahale talebinde bulundu. Mahama, 7 Ocak 2025 tarihinde görevine başlayacak ve o zamana kadar güvenliğin sağlanmasını istedi.

Ölü Sayısı

Gana'daki seçimler esnasında yaşanan bu şiddet olaylarında en az 3 kişi hayatını kaybetti. Bu olayların ardından halkın güvenliği için alınan önlemlerin artırılması gerektiği ifade ediliyor.

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