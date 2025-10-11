Ganos Dağı'nda Sonbahar Renkleri Tekirdağ'da Görsel Şölen

Uçmakdere ve Yeniköy'de doğa fotoğrafçıların ve ziyaretçilerin gözdesi

Tekirdağ'daki Ganos Dağı'nın eteklerinde sonbahar renkleri hakim olmaya başladı.

Sonbaharın gelişiyle Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerindeki ormanlar, sarı, yeşil ve turuncunun büyüleyici tonlarına büründü.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler ve amatör fotoğrafçılar, ormanlarda hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin tadını çıkarıyor. Uçmakdere yolu boyunca uzanan renk cümbüşü, bölgeden geçen sürücülere görsel bir şölen eşliğinde keyifli bir yolculuk sunuyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik, AA muhabirine, "Bölgede çoğunlukla yaprak döken ağaçların bulunduğu ormanlar, sonbaharda etkileyici bir renk şöleni sunuyor. Bu sayede mevsimin tüm güzelliklerini yakından gözlemlemek mümkün oluyor. Biz fotoğraf meraklıları için bu ormanlar adeta doğal bir stüdyo haline geliyor. Güzel kareler yakalayabilmek için zaman zaman buraya uğruyoruz. Ağaç yapraklarının sarıdan kahverengiye, kızıldan turuncuya uzanan renk geçişleri, ortaya büyüleyici bir manzara çıkarıyor." diye konuştu.

Yerel doğa severler ve ziyaretçiler, bölgedeki bu mevsimsel dönüşümü yakından takip ederek sonbaharın sunduğu manzaraların tadını çıkarıyor.

