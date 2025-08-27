DOLAR
Garcia'nın ABD'ye Sığınma Başvurusu: El Salvador'a Sınır Dışı Edildikten Sonra Yeniden

El Salvador'a idari hatayla sınır dışı edilip geri getirilen Kilmar Armando Abrego Garcia, ABD'de yeniden sığınma talebinde bulundu; avukatlar Uganda'ya sınır dışı endişesi taşıyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:35
Kilmar Armando Abrego Garcia, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin idari hatası sonucu El Salvador'a sınır dışı edildikten sonra yeniden ülkeye getirildi ve ABD'ye sığınma talebinde bulundu.

Başvuru ve avukatların iddiaları

Garcia'nın avukatları, müvekkilleri adına mahkemeye sığınma başvurusu sundu. Dilekçede, hükümetin Garcia'yı gönderebileceğini belirttiği Uganda'da zulüm ve işkence görebileceği ve oradan tekrar El Salvador'a sınır dışı edilebileceği ileri sürüldü. Avukatlar, Garcia'nın ABD'ye son girişinden itibaren 1 yıl içinde sığınma başvurusunda bulunmaya hak kazandığını savundu.

Davacı ABD'de sığınma talebinde bulunmak için yeniden mahkemeye müracaat ediyor.

Davanın geçmişi

Garcia'nın 2019 yılında yaptığı ilk sığınma talebi, ABD'ye ilk girişinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtiği gerekçesiyle bir göçmenlik hakimi tarafından reddedilmişti.

Hakkındaki mahkeme kararına rağmen Garcia, 15 Mart'ta El Salvador'daki CECOT hapishanesine gönderildi. ICE'in mahkemeye sunduğu savunma dosyasında (1 Nisan) Garcia'nın sınır dışı edilmesinin bir "idari hata" sonucu olduğu belirtildi. Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ülkeye geri getirilmesini hükmetti.

Trump yönetimi Garcia'yı haziran ayında El Salvador'dan geri getirirken, Tennessee'nin Nashville kentindeki Federal Bölge Mahkemesi'nde kendisine düzensiz göçmenleri ülkeye kaçak sokmakla suçlanan dava açıldı ve bir süre gözaltında tutuldu. Bir yargıç Garcia'nın 22 Ağustos'ta serbest bırakılmasına karar verdi, ancak ICE yetkilileri Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilebileceğini belirterek onu 25 Ağustos'ta yeniden gözaltına aldı.

Avukatlarının acil başvurusu üzerine Yargıç Paula Xinis, Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilme ihtimaline karşı geçici olarak ülkede kalması yönünde tedbir kararı verdi.

Dosya, Garcia'nın sığınma hakkı ve olası Uganda sınır dışı edilmesi riskine ilişkin hukuki mücadeleyle devam ediyor.

