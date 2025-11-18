Gazbeton Sanatı: Timur Tekbaş'ın Özgün Rölyefleri

Samsunlu sanatçı Timur Tekbaş, gazbetonu rölyef malzemesi olarak kullanarak Ankara'daki 2. Art Nouva'da beğeni topladı; İstanbul'da IAAF'te yeni çalışmalarını sergileyecek.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:06
Ankara'dan İstanbul'a taşınan dikkat çekici bir anlatı

Samsunlu sanatçı Timur Tekbaş, sıradan bir inşaat malzemesi olan gazbetonu sanatsal bir dile dönüştürerek sanat dünyasında dikkat çekiyor. Son olarak Ankara'da düzenlenen 2. Art Nouva Sanat Fuarı'nda yer alan Tekbaş, özgün rölyef çalışmalarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Tekbaş, gazbeton bloklar üzerinde gerçekleştirdiği rölyeflerde çizimlerden üç boyuta geçiş yaparak mekanik ve fosil formlarını bir arada sunuyor. Her eserinde taşın kendi hikayesini yeniden yazdığını söyleyen sanatçı, malzemeyi sadece bir 'inşaat ürünü' olarak görmüyor; onu yaşamın sessiz tanığı ve yakın bir arkadaş olarak tanımlıyor.

'Benim için taş, geçmişle bugünü birbirine bağlayan bir nefes gibi. Gazbetonun gözeneklerinde insanın ve doğanın izlerini görüyorum. Bu yüzden her rölyef bir fosil, bir hatıra, bir kalıntı gibi' diyen Tekbaş, sanatını malzemeye olan duyarlılığıyla şekillendiriyor.

Türkiye'de gazbetonun sanatsal bir malzeme olarak kullanımı nadir. Bu alanda 23 yıldır öncü isimlerden biri olarak öne çıkan Tekbaş, eserlerinde Anadolu mitolojisi, doğa ve modern form arayışını birleştiren özgün bir dil oluşturuyor.

Sanatçının önümüzdeki dönemde aynı malzemeyle Anadolu'nun dişil mitleri üzerine yeni bir seri hazırladığı öğrenildi. Ayrıca Tekbaş, bu yıl İAAF-İstanbul Art and Antique Fair'e katılarak özgün gazbeton rölyeflerini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Fuar, 4-7 Aralık tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

