Gazeteci Özgen Acar'ın Cenaze Töreni
Ankara'da 86 yaşında hayata veda eden gazeteci Özgen Acar, son yolculuğuna uğurlandı. Acar'ın cenaze namazı, cuma vakti Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılındı.
Cenaze Törenine Katılım
Cenaze törenine, Acar'ın aile üyeleri ve Cumhuriyet gazetesinin çalışanları katıldı. Acar’ın sevenleri, bu zor gününde onu yalnız bırakmadı.
Defin Süreci
Namazın ardından, Özgen Acar’ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığına defnedildi. Acar’ın vefatı, gazetecilik camiasında derin bir üzüntü yarattı.
Ankara'da 86 yaşında vefat eden gazeteci Özgen Acar, son yolculuğuna uğurlandı. Acar'ın cenaze namazı, cuma vakti Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılındı.
Ankara'da 86 yaşında vefat eden gazeteci Özgen Acar, son yolculuğuna uğurlandı. Acar'ın cenaze namazı, cuma vakti Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılındı.