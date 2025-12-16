DOLAR
Gaziantep'in Çelik Kasaları Türkiye’nin Parasına 'Emanet'

Gaziantep'te el işçiliğiyle üretilen yüksek güvenlikli çelik kasalar, Türkiye geneline ve Irak, Bulgaristan, Almanya gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:50
Gaziantep'te üretilen ve hırsızların korkulu rüyası olan çelik kasalar, Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor. Tamamen el işçiliğiyle üretilen kasalarda kalite ve güvenlik ön planda tutuluyor.

Üretim süreci ve özellikler

Gaziantep sanayisi, kuyumcu ve döviz şirketlerinin kasa ihtiyacını yerli üretimle karşılıyor. Teknolojiye direnerek el emeğiyle üretilen kasaların üretimi, ham metalin işlenmesiyle başlıyor; metal kasa formuna getirildikten sonra ürünler boya bölümüne alınıyor. Boyama, aksesuar montajı ve son işlemler tamamlandıktan sonra kasalar kullanıma hazır hale geliyor. Üretim süresi talebe göre 20 ila 40 gün arasında değişiyor.

Üretilen kasalar elektronik sistemli, uzaktan kumandalı, darbe sensörlü, yanmaz dış kaplama ve şifreli gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Üretici anlatıyor

Kemal Özdemir, imalat sürecini anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Burada kasalarımızı tamamen sıfırdan işleyerek kullanıcıya hazır halde sunuyoruz. Ürünlerimizi kuyumcuların ve dövizcilerin güvenle kullanabileceği şekilde özel olarak hazırlıyoruz. Yüksek güvenlikli kasalarımızda önceliğimiz her zaman kalite. Kaliteden asla taviz vermiyoruz. Birinci sınıf işçilik ve birinci sınıf malzeme kullanıyoruz. Çünkü müşterilerimiz bu kasaların içine büyük değerler, adeta servetlerini emanet ediyor. Kuyumcularımız ve dövizcilerimiz paralarını gönül rahatlığıyla muhafaza edebiliyor. Biz de bu nedenle vicdanen huzurlu oluyoruz. Kasalarımız yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretiliyor. Üretim sürecimiz ham metalin temin edilmesiyle başlıyor. Metal burada işleniyor, ardından imalatı tamamlanan kasa boyahaneye gönderiliyor. Boya işleminin ardından tekrar atölyeye alınarak aksesuarları takılıyor ve son montajları yapıldıktan sonra kullanıma hazır hale getiriliyor"

İhracat ve fiyatlandırma

Özdemir, üretim ve sevkiyatla ilgili olarak, "Özel tasarım kasalarımızın üretim süresi, talep edilen özelliklere göre yaklaşık 20 ila 40 gün arasında değişiyor. Tezgah altı, boy kapı, istenilen ölçü ve ebatlarda üretim yapabiliyoruz. Ürettiğimiz kasaları Türkiye’nin tüm illerine ve yurt dışına gönderiyoruz. Irak, Bulgaristan ve Almanya başta olmak üzere talep edilen birçok ülkeye sevkiyat yapıyoruz" dedi.

Özdemir ayrıca, "Türkiye’nin parası, Gazianteplilerin kasalarına emanet. Döviz, mücevherat ve değerli eşyalar Gaziantep’te üretilen kasalarla güvence altına alınıyor. Fiyatlar ise kasanın ebat ve özelliklerine göre değişiyor. Bir kuyumcu ya da dövizci kasası 100 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yeni açılan bir kuyumcu ya da dövizci, işine başlamadan önce mutlaka kasasını yaptırmak zorunda. Biz de buna her zaman hazırlıklıyız. İstenilen ölçü ve özelliklerde kasaları hızlı şekilde üretip hizmete sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İşgücü Sorunu

Üretimde eleman sıkıntısına da dikkat çekildi. Mehmet Altan, "Şu an burada yalnız çalışıyorum. Çıraklıktan yetişen eleman bulmak artık çok zor. Bu nedenle tek başıma vatandaşın taleplerine cevap vermeye çalışıyorum" diyerek sektördeki zorluğa işaret etti.

Sonuç: Gaziantep'te el işçiliğiyle üretilen çelik kasalar, yüksek güvenlik standartları ve ihracat kapasitesiyle kuyumcu ve dövizcilerin tercihi olmaya devam ediyor.

