Gaziantep'te 10 Yıl Hapisle Aranan Firari Hükümlü H.Y. Yakalandı

Gaziantep'te 10 Yıl Hapisle Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü operasyonu
Gaziantep'te, dolandırıcılık suçundan 18 suç kaydı bulunan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucunda, aranan H.Y. (48)'nin bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Operasyonla gözaltına alınan H.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilerek cezaevine gönderildi.