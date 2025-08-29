DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,01 0,3%
ALTIN
4.513,07 -0,13%
BITCOIN
4.568.150,89 0,79%

Gaziantep'te 10 Yıl Hapisle Aranan Firari Hükümlü H.Y. Yakalandı

Gaziantep'te 18 suç kaydı bulunan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Y. (48), İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:17
Gaziantep'te 10 Yıl Hapisle Aranan Firari Hükümlü H.Y. Yakalandı

Gaziantep'te 10 Yıl Hapisle Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü operasyonu

Gaziantep'te, dolandırıcılık suçundan 18 suç kaydı bulunan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucunda, aranan H.Y. (48)'nin bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Operasyonla gözaltına alınan H.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilerek cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark
2
81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar
3
TBMM Olağanüstü Toplantısı ve Bakan Programları — 29 Ağustos 2025
4
DMO'nun Online Kataloğu ile Kamu Alımlarında Dijital Dönüşüm Hızlanıyor
5
Bakü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni: Büyükelçi Birol Akgün Çelenk Koydu
6
M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda Teknik Arıza, Duraklarda Yoğunluk
7
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız