Gaziantep'te Aile Dramı: 6 Cenaze Bir Arada Defnedildi

Gaziantep'te Yaşanan Acı Olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 6 kişilik bir ailenin hayatı sona erdi. Ahmet Demir, eşi Emine Demir ve çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf (4) ile birlikte intihar etmek üzere tabanca kullandı.

Cenazeler Toprağa Verildi

Olayın ardından başlatılan otopsi işlemleri tamamlandı ve cenazeleri Yeşilkent Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Demir ailesinin yakınlarının yanı sıra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı.

Aile Yakınlarından Açıklama

Aile üyelerinden Fariz Malat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmet Demir'in maddi sıkıntı yaşamadığını, ancak son iki yıldır sağlık problemleri olduğuna dikkat çekti.

Bu trajik olay, toplumda şok etkisiyle karşılandı ve bir aile dramının nasıl meydana geldiği üzerine tartışmalara yol açtı.