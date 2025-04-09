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Gaziantep'te Eşinin Kaybettiği Kişi Öldürülmüş Olarak Bulundu

Gaziantep'te eşi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi bulundu, 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 17:07
Gaziantep'te Eşinin Kaybettiği Kişi Öldürülmüş Olarak Bulundu

Gaziantep'te meydana gelen üzücü bir olayda, eşinin kayıp ihbarında bulunduğu Ö.İ. (34) isimli yabancı uyruklu kişi, öldürülmüş halde bulundu.

Kavaklık Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Suriyeli bir çocuk annesi M.İ., 2 Nisan tarihinde polis merkezine giderek eşinin kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine, ekipler derhal arama çalışmaları başlattı.

Yapılan ev aramasında, Ö.İ.'nin cesedinin evin havalandırma boşluğunda olduğu tespit edildi. Ceset, detaylı bir otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili polis güçleri, aralarında M.İ.’nin de bulunduğu toplam 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye çıkarıldıktan sonra M.İ. ve iki diğer şüpheli, hakimlik tarafından tutuklandı. Kalan üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından soruşturma devam ederken, yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.

Gaziantep'te eşinin kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu kişinin öldürüldüğü belirlendi....

Gaziantep'te eşinin kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu kişinin öldürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri, olaya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te eşinin kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu kişinin öldürüldüğü belirlendi....

Gaziantep'te eşinin kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu kişinin öldürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri, olaya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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