Gaziantep'te 'Huzur-27' Operasyonu: 28 Aranan Yakalandı

Emniyet ekipleri kent merkezinde geniş çaplı denetim yaptı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde pek çok noktada 'Huzur-27' uygulaması gerçekleştirdi. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı denetimlerde 15 bin 129 şahıs ve bin 643 araç sorgulandı.

Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs yakalandı. Aramalarda ele geçirilenler arasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 137 gram uyuşturucu madde, 472 paket gümrük kaçağı sigara ve 250 adet faturasız ilaç yer aldı.

İşlemler kapsamında 24 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılırken, denetimlerde toplam 134 araca ilişkin 1 milyon 108 bin 807 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

