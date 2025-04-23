Gaziantep'te İki Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Gaziantep'te Kazada 9 Kişi Yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi'nde meydana gelen kaza, iki otomobilin çarpışmasıyla sonuçlandı. Olayda, 6'sı çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Alınan bilgilere göre, Hatice G. (38) yönetimindeki 34 NL 1882 plakalı otomobil, 6 Şubat Mahallesi'nde Fatma K. (32) idaresindeki 27 AZU 395 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kaza esnasında oluşan çarpışma sonucu her iki otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.