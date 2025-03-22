Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 38 Gözaltı

Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 38 kişi gözaltına alındı, büyük miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:54
Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 38 Gözaltı

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu

Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 38 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyonun Detayları

Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde yürütülen operasyonlar sonucunda, 38 şüphelinin kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Yapılan baskınlar sonucunda:

  • 35,470 paket gümrük kaçağı sigara,
  • 1,990 kilogram gümrük kaçağı tütün,
  • 18 adet gümrük kaçağı elektronik sigara

ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 38 kişi yakalandı. Şüphelilere yönelik...

Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 38 kişi yakalandı. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, 35 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara, 1990 kilogram gümrük kaçağı tütün, 18 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 38 kişi yakalandı. Şüphelilere yönelik...

Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 38 kişi yakalandı. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, 35 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara, 1990 kilogram gümrük kaçağı tütün, 18 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

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