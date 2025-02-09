Gaziantep'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Silahlı Olay: Cengiz A. Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yürüyen bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cengiz A. yolda yürürken, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Cengiz A.'ya ilk müdahaleyi yaparak hızlı bir şekilde hastaneye sevk etti. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Cengiz A. hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürmektedir.