Gaziantep'te Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 18 Tutuklama

Gaziantep’te Silahlı Suç Örgütüne Darbe

Gaziantep'te, yerel polis ekiplerince gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, silahlı suç örgütüne ait 18 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu operasyona ilişkin detaylar paylaşıldı.

Operasyonun Ayrıntıları

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yönetilen operasyonda, 31 farklı adrese helikopter destekli baskın yapıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında gerçekleştirilen aramalarda, 8 adet tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 adet otomatik tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 319 adet fişek, 2 el telsizi ve 6 bıçak ele geçirildi. Bu durum, güvenlik güçlerinin silahlı suç örgütleriyle mücadelesinin ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Zanlıların Durumu

Gözaltına alınan 18 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Bu operasyon, Gaziantep ve çevresindeki silahlı suç örgütlerine karşı kararlı bir mücadelenin sürdüğünü göstermektedir.