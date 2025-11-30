Gaziantep'te Soğan Kebabı: Kışın Doğal Antibiyotiği

Gaziantep'te soğan kebabı kışın doğal antibiyotik etkisiyle ilgi görüyor

Gaziantep'in vazgeçilmez kış lezzetlerinden olan soğan kebabı, havaların soğumasıyla birlikte kentteki kebapçılarda yeniden rağbet görmeye başladı. Hem lezzeti hem de kış döneminde sağlık açısından sunduğu faydalar nedeniyle vatandaşların tercih listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Şehrin kış klasiği: lezzet ve şifa bir arada

Soğan, baharat, kuzu eti ve nar pekmezi ile hazırlanan soğan kebabı, Gaziantep mutfağının özgün tatlarından biri olarak tanınıyor. Kentte yaygın görüşe göre bu yemek, özellikle gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazandırdığı için kış aylarında doğal bir ilaç gibi tüketiliyor.

Usta anlattı: gelenek ve maliyet

Şükrü Savun, soğan kebabının geçmişten bugüne her kış yapılan bir yemek olduğunu belirtiyor. Savun, bir kilo etle yapılan bir tepsinin maliyetinin ortalama bin lira civarında olduğunu aktarıyor. Ayrıca soğan kebabının küçük soğanlarla hazırlandığını, bazı ustaların soğanın acılığını almak için ayva eklediğini, bunun da yemeğin ekşiliğini dengelediğini söylüyor.

Savun, Gaziantep'te kasapların kendilerine özgü sos hazırlama geleneği olduğuna vurgu yapıyor. Kebapta hayvanın boşluk kısmından alınan etin kullanıldığı, soğan, et ve özel sosla hazırlanan bu tepsi yemeğinin kente özgü bir kış lezzeti olduğuna dikkat çekiyor.

Vatandaş tercihi: lezzet, ısı ve sağlık

Murat Doğan, soğan kebabını Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmezi olarak nitelendiriyor. Doğan, hemen hemen her evde haftada iki kez pişirildiğini, misafirlere ikram edildiğini ve yazın soğan kebabının tercih edilmediğini ifade ediyor. Kışın ise yemeğin hem sıcak tuttuğu hem doyurucu olduğu hem de 'doğal antibiyotik' etkisiyle tercih edildiğini belirtiyor.

Diğer bir müşteri Ahmet Doğan da soğan kebabını sağlığa olan faydaları nedeniyle sık sık tükettiklerini belirtiyor.

