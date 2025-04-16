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Gaziantep'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Satan İki İşletmeye Kapatma Cezası

Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir market ve kasap 3 gün süreyle kapatıldı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 17:00
Gaziantep'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Satan İki İşletmeye Kapatma Cezası

Gaziantep'te Sağlık İçin Sıfır Tolerans

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir market ve bir kasabın 3 gün kapatılmasına karar verildi. Bu durum, halk sağlığının korunması adına gerçekleştirilen denetimlerin bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Denetimler ve Yapılan Açıklamalar

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, halk sağlığının korunmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Bu bağlamda, gıda satışını gerçekleştiren iş yerlerinin denetimlerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Tahmazoğlu, "Belediyemiz zabıta ekipleri, özellikle gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Denetimler sırasında 1 kasap ve 1 marketin son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığını tespit ettik. Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atan bu tür ihlallere kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz," şeklinde konuştu.

Denetimlerin sonucunda, gerekli cezai işlemlerin uygulandığını ve ilgili iş yerlerinin 3 gün süreyle kapatıldığını belirten Tahmazoğlu, bu tür uygulamalar ile hem caydırıcılığı artırmayı hem de vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Gıda Güvenliği İçin Sürekli Denetim

Tahmazoğlu, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki tüm iş yerlerinde hijyen ve ürün kontrolü denetimlerinin sürdürüleceğini duyurdu. Bu süreçte, vatandaşların sağlığına öncelik verileceği vurgulandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir market...

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir market ve bir kasabın 3 gün kapatılmasına karar verildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir market...

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir market ve bir kasabın 3 gün kapatılmasına karar verildi.

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