Gaziantep'te Tarihi Kurtuluş Camisi Yeniden İbadete Açıldı

Gaziantep Tarihi Kurtuluş Camisi'nin Açılış Töreni Gerçekleşti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kubbesi ve minareleri yıkılan, Gaziantep'in önemli tarihi yapılarından Kurtuluş Camisi, restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

Tarihi Yapının Geçmişi

İlk olarak 1892'de Valide Meryem Kilisesi olarak inşa edilen bu tarihi yapı, bir dönem cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 1960'ta camiye dönüştürülmüştü. Restorasyon çalışmaları ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Açılış Törenine Yoğun Katılım

Caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla tarihi yapının avlusunda düzenlenen törene; Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Uğur, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazılar, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve birçok protokol üyesi katıldı.

Restorasyonda Gösterilen Hassasiyet

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alana canlı bağlanarak kurdele kesimi gerçekleştirdi. Vali Kemal Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'te Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne kayıtlı 87 tarihi eser bulunduğunu, bunlardan 40'ının depremde farklı oranlarda zarar gördüğünü belirtti.

Çeber, restorasyon çalışmaları hakkında, "Normal binalar için ne kadar süre isteniyorsa, tarihi kültürel eserler için iki kat süre istemiştik. Burada her bir taşın, düştüğü yerine konulabilmesi için hassasiyetle çalışıyoruz. Her biriyle ilgili bilimsel heyetlerimiz ve koordinasyonla çalışan uzmanlarımız mevcut. Bu eserle birlikte 9 vakıf eserimizi açmış oluyoruz. Kalan 31 eseri de yıl sonuna kadar peyderpey açacağız." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kubbesi ve minareleri yıkılan, Gaziantep'in önemli tarihi yapılarından Kurtuluş Camisi, restorasyonunun ardından yeniden ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kubbesi ve minareleri yıkılan, Gaziantep'in önemli tarihi yapılarından Kurtuluş Camisi, restorasyonunun ardından yeniden ibadete açıldı.