Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te Trajik Kaza

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Cuma Ö. yönetimindeki otomobil, Nizip-Birecik kara yolunun Dutlu Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza Bilgileri ve Yaralılar

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara anında müdahale etti. Yaralılardan Havva Ö. ve Hatice B. sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Ancak hastaneye kaldırılanlardan Hatice B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenleri üzerinde duruluyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.