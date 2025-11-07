Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama, 13 Adliyeye Sevk

Gaziantep’te düzenlenen operasyonda 31 şüpheliden 16’sı tutuklandı, 13 şüpheli adliyeye sevk edildi; çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:30
Gaziantep'te düzenlenen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda güvenlik güçleri önemli bir darbeye imza attı. Operasyon, şehirde uyuşturucu ticareti yapan örgüte yönelik olarak gerçekleştirildi.

Operasyonun yürütülmesi

Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, son 7 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

Gözaltılar ve yargı süreci

Toplam 31 şüpheliye yönelik operasyonlarda ilk etapta 18 kişi gözaltına alındı. Yasal işlemler sonucu adli makamlara sevk edilen bu 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda kalan 13 şüpheli de gözaltına alınarak, işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Ele geçirilen maddeler ve materyaller

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında dikkat çekenler şunlar:

183.000 adet uyuşturucu hap, 106 kilo 975 gram skunk, 34 kilogram 195 gram esrar, 15 kilogram 158 gram metamfetamin, 25 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 718 adet fişek yer aldı.

Güvenlik güçleri, soruşturmanın ve operasyonların devam ettiğini bildirirken, elde edilen bulguların uyuşturucu ticaret zincirine yönelik önemli bilgiler sağlayacağı belirtiliyor.

