Gaziantep’te yaşanan kazada can kaybı: 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep-Nurdağı kara yolu üzerinden gerçekleşen kazada, Ş.Y. tarafından sürülmekte olan otomobil, Ökkeş Kirik’in kontrolünde olan otomobil ile çapıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazaya karışan otomobilin sürücüsü olan Ökkeş Kirik ve araçta yer alan Zeynep Kiriş’in hayatını kaybettiğini kaydetti. Diğer otomobilin sürücüsü Ş.Y.’nin yanı sıra Ökkeş Abuş, Oğuzhan Abuş, İkra Abuş ve Nesrin Abuş ise yaralı olarak Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.