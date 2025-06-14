Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Gaziantep’te Yeni Sosyal Proje Heyecanı

Gaziantep'te ev sahibi olma hayali kuran on binlerce dar gelirli aile için beklenen müjde nihayet açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından sosyal politika alanında atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Şahinbey Belediyesi, binlerce aileyi ev sahibi yapma başarılarına bir yenisini ekleyerek, Güneyşehir bölgesinde toplam 3.300 yeni sosyal konut inşa edeceğini duyurdu. Şimdi gözler, Temmuz ayında başlayacak olan başvuru sürecine çevrildi.

Konut Seferberliği Başladı

Gaziantep'in en büyük ilçelerinden biri olan Şahinbey, sosyal belediyecilik alanında Türkiye'ye örnek projelerle adını duyurmaya devam ediyor. Daha önce Serinevler ve Mavikent bölgelerinde gerçekleştirilen projelerle toplamda 5.000 sosyal konut inşa eden Şahinbey Belediyesi, bu alandaki tecrübesini yeni bir zirveye taşıyor.

Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konut üretimindeki kararlılıklarını şöyle ifade etti: “Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın refahı için çalıştık. Bugüne kadar toplamda 9.800 konut ürettik ve bunların 5.000’i dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut projelerimizden oluşmakta. Şimdi ise 3.300 yeni konutluk bu dev projeyle bu rakamı çok daha yukarılara taşıyarak, más fazla hemşehrimizin yüzünü güldüreceğiz.”

Başvuru Süreci Hakkında Bilgiler

Projenin en merak edilen detayı olan başvuru süreci netleşmeye başladı. Binlerce ailenin umutla beklediği başvuruların Temmuz ayı içerisinde başlatılması planlanıyor. Henüz başvuru şartlarının tüm detayları kamuoyu ile paylaşılmamış olsa da, önceki projelerde olduğu gibi belirli kriterleri sağlayan vatandaşların bu fırsattan yararlanması bekleniyor. Başvuru yapacak vatandaşlar için; hane halkı gelir düzeyi, Gaziantep'te ikamet etme süresi ve üzerine kayıtlı başka bir konutun olmaması gibi temel şartların aranacağı öngörülüyor. Projenin tüm detayları ve başvuru koşullarının açıklanması için Şahinbey Belediyesi'nin yapacağı duyuruları bekliyoruz.