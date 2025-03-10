Gaziantep ve Şam Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Suriye'nin başkenti Şam ile yeni bir kardeş şehir protokolü imzalamaya hazırlanıyor. Bu adım, hem mevcut işbirliğini güçlendirmek hem de gelecekteki projeler için zemin oluşturmak amacı taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisi 2025 yılı Mart ayı Dönem Toplantısı, Başkan Fatma Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Şam ve Halep ile belediyecilik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alınarak, yeni bir protokol üzerinde mutabık kalındı.

Başkan Fatma Şahin'in Şam ziyaretinde, Şam Valiliği tarafından verilen talepler doğrultusunda, kentin yeniden yapılanması için teknik destek verilmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede, Gaziantep ile Şam arasında yeni bir kardeş şehir protokolü imzalanacak.

Öte yandan, Gaziantep'in kardeş şehirlerinden biri olan Halep ile geçmişte kurulan işbirliği, Suriye iç savaşı nedeniyle askıya alınmıştı. Alınan yeni karar doğrultusunda, Halep ile olan kardeş şehir ilişkilerinin yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Başkan Fatma Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, "Şam'da 13 yıldır vatansız kalan toprakta büyük bir zulmün yansımasını gördük. Haftada sadece bir saat su ve elektrik gelen, altyapısı olmayan bir şehir. Şam Valisi ile görüşerek onların ihtiyaçlarını belirledik ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin teknik desteğine ihtiyaçları olduğu anlaşıldı. Bu şehirde 100 bin mülteci çocuk okuyor. Onların onurlu geri dönüşünü sağlamak için gerekli yapıyı oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.