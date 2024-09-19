Gaziler Günü'nde Kahramanlar Onurlandırıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nda Gaziler Günü Programı

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziler Günü dolayısıyla özel bir program düzenledi. Etkinliğe Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı.

Bakan Güler'in Açıklamaları

Bakan Güler, Kıbrıs'ın meşru haklarını desteklediklerini belirterek, "Bölgedeki üçüncü tarafların girişimlerini yakından takip ediyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimizin çıkarlarını her daim koruyacağız" dedi.

Programda yaptığı konuşmada, kahraman gazilerin vatan için gösterdikleri fedakarlığı vurgulayan Güler, "Bizlere vatan olan bu topraklarda yaşamamızın teminatı, şehitlerimiz ve gazilerimizdir" şeklinde konuştu.

Gazilere Saygı ve Şükran

Bakan Göktaş ise, gazilerin cesaret ve fedakarlığını öne çıkararak, "Gazilerimiz, vatanımızı savunan yaşam abideleridir. Onların mücadeleleri sayesinde bayrağımız ebediyen dalgalanacaktır" dedi.

Törende, Azerbaycan'dan gelen gazilerin de yer aldığı belirtildi. Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği konseriyle etkinliğe anlam katıldı.

Geleceğe Dair Mesajlar

Programda, Türk ordusunun güçlendirilmesi ve savunma sanayisinin geliştirilmesi üzerine vurgular yapıldı. Güler, "Yerel savunma sanayimizi geliştirmek adına çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Gaziler Günü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Gaziler Günü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Gaziler Günü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Gaziler Günü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Gaziler Günü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Gaziler Günü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Gaziler Günü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Gaziler Günü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Gaziler Günü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Gaziler Günü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Gaziler Günü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Gaziler Günü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Gaziler Günü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Gaziler Günü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi.