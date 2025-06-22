Gaziosmanpaşa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın: İtfaiye Müdahale Ediyor

Gaziosmanpaşa'da Yangın Paniği

Gaziosmanpaşa'da bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Yangının, Karadeniz Mahallesi'nde yer alan tesisin içerisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı bildiriliyor.

Olay Yerinde Yoğun Mücadele

Yangın ihbarı üzerine, polis, sağlık ekipleri ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı olay yerine gönderildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çaba harcıyor.

Siyah Duman Gökyüzünü Kapladı

Yangının etkisiyle rüzgarın da etkisiyle gökyüzünü kaplayan siyah duman, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olacağız.

Gaziosmanpaşa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Gaziosmanpaşa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.