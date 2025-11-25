Gazipaşa’da kaybolan 85 yaşındaki adam 5 km uzaklıkta bulundu
Jandarma ekipleri kısa sürede buldu
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Sarıağaç Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 85 yaşındaki Ö.B. ikametinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.
Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. Yapılan titiz çalışmanın ardından kayıp şahıs, ikametinden yaklaşık 5 km uzaklıktaki tepelik arazide bulundu.
Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gerekli kontrollerin ardından Ö.B., ailesine teslim edildi.
