Gazipaşa’da kaybolan 85 yaşındaki adam 5 km uzaklıkta bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Ö.B., jandarma ekiplerinin çalışmasıyla ikametinden yaklaşık 5 km uzaklıktaki tepelik alanda bulundu ve ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 16:36
Jandarma ekipleri kısa sürede buldu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Sarıağaç Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 85 yaşındaki Ö.B. ikametinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. Yapılan titiz çalışmanın ardından kayıp şahıs, ikametinden yaklaşık 5 km uzaklıktaki tepelik arazide bulundu.

Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gerekli kontrollerin ardından Ö.B., ailesine teslim edildi.

