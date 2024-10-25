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Gazze Çatışmalarında İsrail Askeri Kaybı 10 Bini Geçti

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 10 bini aşkın askerinin yaralandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:48
Gazze Çatışmalarında İsrail Askeri Kaybı 10 Bini Geçti

Gazze'de Yaralanan Asker Sayısı Artıyor

İsrail'deki Yedioth Ahronot gazetesi, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze Şeridi'ne yönelik askeri saldırılardan bu yana meydana gelen asker yaralanmalarını rapor etti.

Resmi Veriler ve Tahminler

Gazete, İsrail Savunma Bakanlığı ve ordusunun verilerine dayanarak, Gazze'de yaşanan çatışmalarda, 758'i ağır olmak üzere toplamda 5,087 askerin yaralandığını belirtti. Ancak, iç istihbarat teşkilatı olan Şin-Bet ile yedek askerlerin de dahil olduğu Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Daire Başkanlığı'nın hesaplamalarına göre, bu sayı 10,000'in üzerine çıktığı ifade edildi.

Yaralı Asker Sayısının Artış Tahmini

Yazarlar, yıl sonuna kadar bu yaralı asker sayısının 14,000'e ulaşacağına dair tahminlerde bulundular. Ancak, ordunun ve savunma bakanlığının verileri arasındaki farklılığın sebebi üzerine hiçbir açıklama yapılmamıştır.

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