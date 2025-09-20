Gazze'de Açlık Kurbanı: 8 Yaşındaki Emir İsrail Ablukası Yüzünden Öldü

NUR EBU IYŞE — İsrail'in yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü saldırılar ve sınır kapılarını kapatarak yardım girişini engellemesi sonucu Gazze Şeridi'nde 8 yaşındaki Emir Şahin, şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Anne: "Oğlum Emir, İsrail'in soykırımı başlamadan önce 25 kilogramdı"

Oğlunun annesi Meyis Şahin, AA muhabirine verdiği röportajda şunları anlattı: "Oğlum Emir, İsrail'in soykırımı başlamadan önce 25 kilogramdı. Vefat ettiğinde ise 11 kilo kaybederek 14 kilograma düşmüştü."

Anne, Emir'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesinde yaşamını yitirdiğini belirtti. "Emir'in sağlığı şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle giderek kötüleşti. Yiyecek ve besin takviyesi eksikliği, vücudundaki birçok temel besin öğesini kaybetmesine yol açtı." dedi.

Sağlık Durumu ve Son Anlar

Acılı anne, doktorların Emir'in organlarının çalışması için gerekli pek çok besin öğesini kaybettiğini söylediğini aktardı: "Emir son dönemde artık ayakta duramıyor, vücudunda denge kaybı yaşıyordu. Konuşma yetisini de kaybetmişti. İncecik bedeni dermansız kalmıştı."

Anne, oğlunun sodyum ve potasyumunun ciddi oranda düştüğünü ve özellikle ayaklarında ödem oluştuğunu belirtti. "Emir, şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti; sağlık durumu artık kontrol edilemez bir hal almıştı."

Yetkililere Çağrı ve Resmî Veriler

Meyis Şahin, yetkililere "çocuklara özen ve önem gösterilmesi, onları açlıktan kurtaracak gerekli gıda ve besin takviyelerinin tedarik edilmesi" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı kurumundan verilen bilgiye göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 147'si çocuk olmak üzere 442 kişi açlıktan yaşamını yitirdi.

Genişleyen İnsani Felaket

İsrail'in saldırıları ve yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze, su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemesinin eksikliğiyle derin bir insani felaket yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor ve yerel ile uluslararası çevreler İsrail'i "açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanmakla" suçluyor.

Sivil altyapının tahrip edilmesiyle Gazze'nin %88ini etkileyen zarar ve sürgün emirleri sonucu, nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği bildiriliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık barınma alanlarında hijyen eksikliği ve bulaşıcı hastalık tehdidi ile karşı karşıya. İsrail ordusunun günlük saldırıları, yerinden edilenlerin çadırlarını ve sivil barınakları hedef almaya devam ediyor.