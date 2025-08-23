DOLAR
Gazze'de Açlık: Ölü Sayısı 281'e Yükseldi

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'de açlık nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 8 kişi artarak 281'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 13:28
Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 8 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece açlıktan ölenlerin sayısı 114'ü çocuk olmak üzere 281'e yükseldi.

BM destekli IPC raporu: Felaket seviyesi (5)

Birleşmiş Milletlerin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviye olduğu yönündeki bulguları doğruladığını bildirdi. Raporda, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespiti yer aldı.

İsrail'in saldırıları ve uyguladığı sıkı ablukası nedeniyle Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemesi eksikliğiyle bir insani felaket yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere açlık kaynaklı ölümler artıyor; yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden edilen Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, yerinden edilenlerin sayısının 2 milyon'a ulaştığı ve çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği bildiriliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda hijyen malzemesi eksikliği, lavaboların yetersizliği ve bulaşıcı hastalık riskleriyle mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusu ise düzenli saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve sivillerin barındığı noktaları hedef alıyor.

