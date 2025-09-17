Gazze'de can kaybı 65 bin 62'ye yükseldi — Son 24 saatte 98 kişi daha hayatını kaybetti

Gazze'de can kaybı 65 bin 62'ye yükseldi

Son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 98 artarak 65 bin 62'ye yükseldi.

Resmi rakamlara göre, bölgede devam eden çatışmaların yol açtığı can kaybı artışı sürüyor. Yetkililer tarafından paylaşılan bu sayılar, insani durumun ciddiyetine işaret ediyor.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana kaydedilen toplam ölü sayısı ve son 24 saat içerisindeki artış, bölgedeki çatışmanın devam ettiğini göstermektedir.