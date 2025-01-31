DOLAR
35,85 -0,21%
EURO
37,24 0,36%
ALTIN
3.234,32 -0,63%
BITCOIN
3.749.048,11 0,6%

Gazze'de Filistinliler, Enkazlar Arasında Yaşam Mücadelesi Veriyor

Gazze'nin Tel el-Heva bölgesine dönen Filistinliler, yıkım ve yokluk içinde hayatlarını yeniden inşa etmeye çalışıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:30
Gazze'de Filistinliler, Enkazlar Arasında Yaşam Mücadelesi Veriyor

Gazze'nin Tel el-Heva Bölgesinde Hayat Yeniden Başlıyor

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat sonucu Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlüğe girdi. Ancak, bu durum bölgedeki Filistinlilerin yaşam koşullarında büyük bir değişim yaratmadı. Özellikle Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesine dönen Filistinliler, karşılaştıkları yıkım ve enkazlarla yaşam mücadelesi veriyor.

Yıkımın Gölgesinde Yeni Bir Hayat Kurma Çabası

Filistinli Sahir Şemellah, yeniden döndüğü evlerinin bulunduğu bölgede yaşanan yıkımın boyutlarını AA muhabirine aktardı. Kendi imkanlarıyla barınacak bir alan oluşturduklarını söyleyen Şemellah, "Enkazların arasında hayata yeniden tutunmaya çalışıyoruz" dedi.

Temel İhtiyaçlar Karşılanamıyor

Şemellah, evlerinin bulunduğu yerin İsrail askerleri tarafından tanınamaz hale getirildiğinin altını çizerken, bölgedeki hayati temel ihtiyaçların neredeyse tamamının yok olduğunu belirtti. Temiz içme suyu, elektrik ve altyapının tamamen tahrip olduğunu dile getirdi.

Büyük Bir Mücadele İçinde Yaşam Sürüyorlar

Derme çatma barakalarında hayatlarını sürdürmek zorunda kaldıklarını ifade eden Şemellah, "Burada yaşamak için hiçbir şey yok. Sıfırdan her şeyi yapmak zorundayız" şeklinde konuştu. Ailesiyle birlikte yeni bir yaşam kurabilmek için evlerinin enkazından topladıkları malzemelerle çadır yaptıklarını belirtti.

İnsani Yardım Beklentileri

Bölge halkı, çadırlar, temiz su ve gerekli tuvalet ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik insani yardımların bir an önce sağlanmasını talep ediyor. Şemellah, 15 kişilik ailesiyle birlikte yeniden hayat kurma çabası içinde olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Antalya'da Gelecek Hedeflerini Belirtti
2
DeepSeek ve ChatGPT: Siyasi Sorulara Üstü Kapalı Yanıtlar Veren İki Yapay Zeka
3
Karaman'da Silahla Yaralama Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı
4
Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Gazze'den Hasta ve Yaralıların İlk Grubu Refah Sınır Kapısı'ndan Geçiş Yapacak
6
Konya'da Sahte İçki Satıcısı Yakalandı
7
Kayseri'de Apartmanda Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir