Gazze'de Filistinliler, Enkazlar Arasında Yaşam Mücadelesi Veriyor

Gazze'nin Tel el-Heva Bölgesinde Hayat Yeniden Başlıyor

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat sonucu Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlüğe girdi. Ancak, bu durum bölgedeki Filistinlilerin yaşam koşullarında büyük bir değişim yaratmadı. Özellikle Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesine dönen Filistinliler, karşılaştıkları yıkım ve enkazlarla yaşam mücadelesi veriyor.

Yıkımın Gölgesinde Yeni Bir Hayat Kurma Çabası

Filistinli Sahir Şemellah, yeniden döndüğü evlerinin bulunduğu bölgede yaşanan yıkımın boyutlarını AA muhabirine aktardı. Kendi imkanlarıyla barınacak bir alan oluşturduklarını söyleyen Şemellah, "Enkazların arasında hayata yeniden tutunmaya çalışıyoruz" dedi.

Temel İhtiyaçlar Karşılanamıyor

Şemellah, evlerinin bulunduğu yerin İsrail askerleri tarafından tanınamaz hale getirildiğinin altını çizerken, bölgedeki hayati temel ihtiyaçların neredeyse tamamının yok olduğunu belirtti. Temiz içme suyu, elektrik ve altyapının tamamen tahrip olduğunu dile getirdi.

Büyük Bir Mücadele İçinde Yaşam Sürüyorlar

Derme çatma barakalarında hayatlarını sürdürmek zorunda kaldıklarını ifade eden Şemellah, "Burada yaşamak için hiçbir şey yok. Sıfırdan her şeyi yapmak zorundayız" şeklinde konuştu. Ailesiyle birlikte yeni bir yaşam kurabilmek için evlerinin enkazından topladıkları malzemelerle çadır yaptıklarını belirtti.

İnsani Yardım Beklentileri

Bölge halkı, çadırlar, temiz su ve gerekli tuvalet ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik insani yardımların bir an önce sağlanmasını talep ediyor. Şemellah, 15 kişilik ailesiyle birlikte yeniden hayat kurma çabası içinde olduğunu ifade etti.