Gazze'de İsrail Saldırıları: 23 Filistinli Can Verdi

Saldırının ayrıntıları ve bölgedeki bilanço

Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda biri hamile kadın olmak üzere 23 kişi yaşamını yitirdi.

Deyr Belah kentinde, "El-Baz" ailesinin evi hedef alındı; saldırıda 1 kadın ve 6 çocuk yaşamını yitirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda "Ardenis" ailesinin evi bombalandı; çok sayıda Filistinli yaralandı. Bureyc Mülteci Kampı'nda ise "El-Kurenavi" ailesinin evi vuruldu.

Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki saldırıda bir baba, hamile anne ve çocukları hayatını kaybetti. Bölgede ayrıca İsrail ordusunun zaman zaman topçu atışları gerçekleştirdiği aktarıldı.

Gazze kentinde, İsrail'in Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü. Tuffah Mahallesi'ndeki saldırıda 2, Gazze kentinin merkez bölgesindeki saldırılarda ise 3 kişi can verdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde, sözde ABD-İsrail yardım dağıtım merkezi yakınında yardımlara ulaşmak umuduyla bekleyen 7 Filistinli de İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybetti.

Genel bilanço ve süreç

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı saldırılarını yeniden yoğunlaştırdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 55 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 346 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 13 bin 187 kişi yaşamını yitirdi, 56 bin 305 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan dağıtım bölgelerinde hedef alınanların sayısı da arttı; bu alanlardaki sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 571, yaralıların sayısı ise 18 bin 817 olarak verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı belirtiliyor. Başbakan Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.