Gazze'de İsrail Saldırıları 348 Gündür Devam Ediyor: Can Kaybı 41,272

Gazze'de İnsanlık Dramı Süregelmektedir

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanları, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren aralıksız olarak devam ediyor. Yeni verilere göre, can kaybı 41,272'ye yükselirken, son 24 saat içinde 20 Filistinli hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığının Açıklamaları

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, duruma ilişkin endişe verici bilgiler paylaştı. 348 gündür süregelen saldırılarda, askeri operasyonların yoğunlaştığı bölgelere yönelik son 24 saat içinde yapılan saldırılarda "2 katliam" gerçekleştiği bildirildi. Ölü ve Yaralı Sayıları Artıyor

İsrail ordusunun saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının yanı sıra yaralı sayısı da ciddi bir şekilde yükseldi. Resmi rakamlara göre, yaralı sayısı da 95,551'e ulaşmış durumda.

Enkaz Altında Kalanların Durumu

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında hayatını kaybedenlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşmasında İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle zorluk yaşandığı vurgulandı.

Gazze'deki bu devam eden insani kriz, uluslararası toplumda büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.