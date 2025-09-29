Gazze'de Kan Bankaları Durma Noktasında — Sağlık Bakanlığı Uyarısı

Gazze Sağlık Bakanlığı, laboratuvar malzemelerinin tükenmesi nedeniyle kan bankalarının durma noktasına geldiğini; yaralılara hayat kurtarıcı müdahalelerin tehlikede olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 12:33
Laboratuvar malzemelerindeki tükenme yaralı bakımını tehlikeye atıyor

Gazze Şeridi'nde, İsrail’in saldırıları ve ağır ablukası altındaki hastanelerdeki kan bankalarının laboratuvar malzemelerindeki ciddi yetersizlik nedeniyle tamamen durma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kan bankaları, kan ve bileşenlerinin nakli ve testleri için gerekli laboratuvar malzemelerindeki tükenme sebebiyle durma noktasına geldi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kan üniteleri ve bileşenlerinde yaşanan ciddi azalma ile bu eksikliğin yaralıların acil ve hayat kurtarıcı tedavilerini engellediği vurgulandı.

Bakanlık, "İşgalci İsrail'in uyguladığı ağır abluka ve saldırılar, Gazze’deki ağır açlık koşulları nedeniyle halkı kan bağışında bulunamaz hale getirdi. Bu durum kan toplama kampanyalarının neredeyse tamamen durmasına yol açtı." ifadelerine de yer verdi.

Daha önce de bakanlık, artan İsrail saldırılarının yüzlerce yaralıya yol açtığını, kan ihtiyacının hayati boyuta ulaştığını ve mevcut yetersizliğin ölüm riskini artırdığını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden ağır saldırıları nedeniyle sağlık sektöründe kan ünitelerinin yanı sıra ilaç ve tıbbi malzemelerde de ciddi yetersizlik yaşanıyor. Bakanlık, mart ayından bu yana İsrail’in yardımları engellemesi nedeniyle Gazze’ye insani, tıbbi ve gıda yardımlarının girişinin büyük oranda durduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 5 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 162 kişi yaralandı.

